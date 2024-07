Morreu o ator Xabier Deive, mais conhecido pela sua participação em séries como 'Matalobos' e 'Águila Roja', como comunica a Telecinco. Tinha 54 anos.

A notícia foi confirmada pelo representante do artista, Alejandro Albaiceta. Entretanto, a Associação de Atores e Atrizes da Galiza emitiu um comunicado a lamentar a partida e destacam o seu "talento", sem esquecer "o carinho" do público pelo ator.

Xabier Deive nasceu em 1970 e construiu uma carreira no mundo da televisão, do cinema e teatro. Entre os vários projetos dos quais fez parte estão ainda 'O Faro', 'Serra Moura', 'Mareas Vivas' e 'El ministerio del tiempo'. O seu último trabalho foi no filme 'Las Nieves', de Sonia Méndez, de acordo com o As.