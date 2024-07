Logo após a morte de Bob Newhart, várias estrelas fizeram questão de lhe prestar uma homenagem, especialmente nomes de destaque em 'A Teoria do Big Bang'.

Mayim Bialik, que interpreta Amy na série, reagiu à partida de Bob numa nota enviada à People. "Quando era criança, o 'Bob Newhart Show' proporcionou-me muitas horas de diversão. Quando comecei a trabalhar com ele em 'A Teoria do Big Bang' foi um sonho que se tornou realidade. Ele era profissional, equilibrado, engraçado e incrivelmente acessível. Trabalhar com o Bob era trabalhar na presença de uma verdadeira lenda da comédia. Ele vai fazer muita falta", disse a atriz.

Por sua vez, Kaley Cuoco, que na série dá vida a Penny, recorreu às stories da sua página de Instagram para lamentar a partida do artista: "Que sonho foi testemunhar o génio que era o Bob Newhart. Era gentil, generoso e absolutamente engraçado. [...] Ícone para sempre. Nunca te vou esquecer, Bob! Obrigada por teres feito os nossos sonhos tornarem-se realidade".

Kunal Nayyar, que interpreta Raj em 'A Teoria do Big Bang', foi outro dos nomes muito conhecidos da série que também se manifestou e lamentou a morte do artista.

Por sua vez, a estrela de 'Young Sheldon', Iain Armitage, recordou Bob Newhart como professor Proton no spinoff da sitcom da CBS. "O professor Proton foi inspirador para o Sheldon, e a sua carreira como ator foi uma inspiração para mim. Ele era amado e vai fazer falta", partilhou o jovem ator, de 16 anos, com a revista.

Alec Baldwin também deixou uma mensagem no Instagram: "'Au revoir' ao grande Bob Newhart…".

"Eles vão estar a rir onde quer que as pessoas vão quando nos deixam. Deus, ele era engraçado! Bob Newhart. Vais fazer falta", pode ler-se numa publicação que Jamie Lee Curtis fez na mesma rede social.

