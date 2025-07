Iain Armitage, que protagonizou o spin-off de 'The Big Bang Theory', 'Young Sheldon', esteve de parabéns na passada terça-feira, dia 15 de julho, tendo completado 17 anos.

Foi na série da CBS que os fãs do jovem ator acompanharam o seu crescimento, tendo sido este projeto que o levou à fama.

Iain Armitage integrou o elenco de 'Young Sheldon' durante sete temporadas, como protagonista, desde 2017 até 2024.

"Parece um trabalho árduo, mas tenho tido muita sorte. É o trabalho mais fácil e divertido do mundo", disse o jovem artista à People em outubro do ano passado, falando da série onde interpreta Sheldon Cooper.

"Consigo viver da representação e sinto-me muito honrado e sortudo por poder fazer isto", reconheceu de seguida.

Apesar de ter sido em 'Young Sheldon' que ficou conhecido, Iain Armitage começou o seu percurso mais ligado ao teatro. A primeira vez que assistiu a um espetáculo da Broadway foi em maio de 2012, quando viu o musical 'Leap of Faith', baseado no filme de 1992 protagonizado por Steve Martin, como o próprio partilhou numa publicação que fez no Instagram, relata a People.

O seu amor pelo teatro levou-o aos Tony Awards em 2016, como correspondente na passadeira vermelha, tendo entrevistado celebridades como Glenn Close, Gloria Estefan ou Chita Rivera.

A estreia como ator aconteceu num episódio de 'Law & Order: Special Victims Unit' ('Lei & Ordem: Unidade Especial'), em janeiro de 2017, onde interpretou Theo Lachere, um menino de seis anos que é sequestrado.

Na altura, foi publicado na sua página de Instagram uma fotografia em que aparece junto da atriz Mariska Hargitay, que em 'Law & Order: Special Victims Unit' dá vida a Olivia Benson.

Semanas depois, Iain Armitage interpretou Ziggy Chapman, filho de Jane (Shailene Woodley), na série 'Big Little Lies', da HBO, em fevereiro de 2017.

Em dezembro de 2024, o jovem ator posou ao lado de Shailene Woodley, com quem se tinha cruzado em 'Big Little Lies', tendo presenciado a estreia da atriz na Broadway com a peça 'Cult of Love'.

Depois chegou aquele que foi o seu papel mais importante, até à data, no mundo da representação, Sheldon Cooper, que em 'The Big Bang Theory' é interpretado por Jim Parsons. 'Young Sheldon' estrou em setembro de 2017. Nesse ano, Iain Armitage e Jim Parsons juntaram-se na cerimónia da 69.ª edição dos Primetime Emmy Awards.

'Young Sheldon' terminou em maio de 2024, cerca de dois meses antes de Iain Armitage completar 16 anos. "Foi metade da minha vida, o que é meio que louco, mas muito divertido, maravilhoso, e não podia ter pedido uma melhor maneira de crescer", partilhou com a People sobre ter crescido enquanto interpretava o papel de Sheldon Cooper, tendo-se iniciado neste projeto quando tinha apenas oito anos.

"Sinto-me muito honrado pela oportunidade de trabalhar com cada pessoa com quem trabalho", afirmou ainda.

Na carreira tem somado vários projetos, também no mundo das dobragens. Em 2020, Iain Armitage deu voz a Shaggy, versão infantil do melhor amigo de Scooby-Doo no filme de animação 'Scoob!'. No ano seguinte, em 2021, deu voz a Chase em 'Patrulha Pata: O Filme'. Já em 2022 interpretou Wilbur em dois episódios da terceira temporada de 'Ghostwriter' ('Escritor Fantasma'), da Apple TV+.

Para celebrar os seus 17 anos de vida, reunimos na galeria imagens que destacam o quanto o jovem Iain Armitage cresceu.

