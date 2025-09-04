Kina marcou presença esta quinta-feira, 4 de setembro, no programa 'Dois às 10', da TVI, onde fez reveladoras confissões a respeito da sua vida pessoal.

Entrevistada por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, a antiga estilista e ex-participante do 'Big Brother Verão', quis desmentir notícias falsas que davam conta de que terá doado parte do fígado para ajudar o primeiro ex-marido.

"Não cheguei a dar o fígado ao pai do meu primeiro filho", explicou, dando conta de que viajou para Portugal com o objetivo de o fazer, mas foi informada que o transplante não seria possível.

Kina roubou fortuna do ex-marido? Reação às acusações do enteado

Enquanto ainda estava dentro da casa do 'Big Brother Verão', Kina viu um dos enteados, filho do seu segundo ex-marido, um famoso empresário com quem na época aparecia em capas de revista, vir a público fazer-lhe duras acusações.

Hélder, que herdou do pai o nome, disse entre outras coisas que a antiga madrasta quis destruir o pai e que lhe terá roubado cinco milhões de euros.

"O Hélder nunca teve cinco milhões na vida dele. [...] Era muito rico, mas perdeu tudo", atirou a socialite.

"O que é que eu lhe ia dizer: vou acabar com o teu pai? Se o quisesse fazer, faria em silêncio", continuou, referindo-se à atitude e palavras do enteado como "uma estupidez tão grande".

"Não sei o que é que ele tem contra mim, porque sempre o tratei bem. À parte das coisas que ele me fazia lá em casa, que ele era de terror, ele ia ao mealheiro dos miúdos, levava tudo e ia-se embora com uma namorada. Pensei que aquilo era coisa de juventude", desvendou a respeito de Hélder.

"Agora é médico, eu nunca o vi estudar. Também sei que foi arquiteto, nunca o vi estudar. Onde é que ele tira esses certificados? Não estou a acusar ninguém, estou a pôr em dúvida. Tenho esse direito. A partir do momento em que ele invadiu a minha liberdade, eu posso invadir a dele. Mas não te vou desrespeitar tanto como me desrespeitaste a mim", disse ainda, falando diretamente para a câmara.

Questionada sobre o que terá levado o enteado a fazer publicamente todas estas acusações contra si, Kina afirmou desconfiar que este terá sido pago para tal.

"Acho que alguém o incentivou, alguém lhe pagou, porque toda a gente tem preço."

Já sobre as acusações de que pratica bruxaria, a agora criadora de conteúdo digital diz que dentro e fora do 'Big Brother' apenas pratica simpatias que, segundo a própria, nada têm que ver com bruxarias.

Kina não sabia quem era o pai do segundo filho

"Iniciei uma relação com ele por medo. Eu tinha uma relação com uma pessoa de quem eu gostava muito, que eu amava muito, ele deu-lhe três tiros. E eu não tinha nada com ele. Tinha medo pelos meus filhos, tinha medo por essa pessoa que eu gostava", disse ainda a respeito do casamento com o empresário.

Kina diz ter sido perseguida durante três anos pelo antigo companheiro. Acusa-o de ter estado obcecado por si, mesmo quando ainda era casado. Talvez por esse motivo, diz, o enteado sempre lhe tenha atribuído a causa da separação dos pais.

"Ele sempre atribuiu à minha pessoa a causa da separação dos pais e não é assim. O Hélder tinha outras e eu nunca fui amante do Hélder, atenção", afirmou.

Kina, contudo, chegou a casar-se com o empresário e a ter com ele um filho - o segundo filho da antiga estilista. Uma gravidez conturbada, já que a ex-concorrente do 'BB Verão' admitiu que não sabia quem era o pai do bebé.

"Havia uma incerteza da minha parte, tirámos as dúvidas. Porque eu fui forçada, fui forçada, essa é a realidade", contou a respeito da gravidez daquele que é o seu segundo filho, Micael.

Por fim, ainda a respeito do ex-marido, fez questão de dizer: "Não quero desonrar a memória dele, não estou a falar dele, estou a falar de mim".

