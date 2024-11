Morreu em palco, a 24 de novembro, o ator Julien Arnold. Tinha 60 anos.

O trágico incidente ocorreu no Citadel Theater, em Edmonton, Canadá. Julien fazia parte do elenco do conto de Natal 'A Christmas Carol'.

O ator foi socorrido no local, após ter-se sentido mal, mas depois de várias tentativas de reanimação o óbito acabou por ser declarado no local, escreve o The Mirror.

"Um membro querido da comunidade teatral de Edmonton, Julien era um artista talentoso cujo carisma e talento agraciaram o nosso palco em inúmeras produções, incluindo 'A Christmas Carol'. O falecimento de Julien é uma perda profunda para a família, amigos e colegas da Carol Company, equipa da Citadel e a comunidade de Edmonton que ele tanto amava", pode ler-se no Facebook do Citadel Theatre.

Amigos do ator criaram uma página de GoFundMe com o objetivo de recolher fundos para ajudar a esposa de Julien Arnold com os custos das despesas fúnebres.

