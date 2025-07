Ricardo Araújo Pereira não foi a única figura pública a testemunhar na terceira sessão do julgamento onde os músicos Anjos exigem que Joana Marques seja condenada por ter feito uma piada em que Nélson e Sérgio Rosado eram visados. Fernando Alvim foi outra das testemunhas a prestar depoimento perante o juiz na segunda-feira, 30 de junho.

Tal como Ricardo Araújo Pereira, também Fernando Alvim compareceu em tribunal como testemunha de defesa de Joana Marques - de quem é amigo.

"Os anjos estão mais magoados do que lesados", afirmou o humorista na sala de audiências e na saída do tribunal ao conversar com a SIC Notícias.

O humorista foi chamado a testemunhar por ter nomeado o vídeo em que os Anjos interpretavam o hino nacional numa prova de MotoGP, em Portimão, para a gala 'Monstros do Ano' - que premeia irónica e satiricamente os momentos mais marcantes da sociedade portuguesa.

Alvim fez questão de deixar claro que o vídeo nomeado não era aquele que foi feito por Joana Marques para brincar com a atuação dos Anjos, mas sim o vídeo real dos músicos a cantar em Portimão.

"Ele [o vídeo] já ia muito bem lançado. Eu já conhecia o vídeo antes de a Joana ter pegado nele", explicou em tribunal, cita o Observador.

Questionado pela SIC Notícias, Alvim não teve dúvidas em afirmar que este processo "não faz sentido" e que vem reforçar a necessidade de defender publicamente a liberdade de expressão.

"Acho que aqui o que se está a discutir para além dos Anjos e da Joana Marques é a liberdade de expressão, e acho que todos nós neste período temos de lutar pela nossa liberdade de expressão, com responsabilidade, é certo, mas lutando por ela. É isso que aqui estou a fazer. Estou a fazer a minha parte."

O diálogo com a advogada dos Anjos

Fernando Alvim resolveu - após o seu testemunho em tribunal - destacar nas redes sociais o diálogo que teve em tribunal com a advogada de Nélson e Sérgio Rosado. Uma troca de palavras em que o humorista defendeu que os músicos ficaram magoados com a piada de Joana Marques e a defesa insistiu que estes foram lesados.

Eis abaixo o diálogo revelado por Fernando Alvim.

Fernando Alvim: Acho que eles estão magoados. Acho que estão muito magoados.

Advogada dos Anjos: Lesados. Lesados

Alvim: Como assim?

Advogada: Lesados, financeiramente, na sua reputação, na sua imagem. Acha que eram pessoas para vi intentar uma ação se não tivessem sido lesados financeiramente?

Alvim: [Suspiro] Eu acho que foi um ato isolado numa carreira longa. Acho que este processo no fundo vem chamar a atenção para um momento que hoje em dia já ninguém se iria recordar.

Advogada: Acha que eram pessoas para vir a tribunal reclamar danos se não fossem pessoas lesadas?

Alvim: Acho que estão magoados.

Advogada: Acham que eram pessoas para vir reclamar?

Alvim: Quero acreditar que não.

Advogada: Está aqui sob juramento. Sei que também é amigo da senhora Joana Marques, mas peço-lhe que seja honesto.