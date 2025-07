Decorre esta sexta-feira, 11 de julho, a quarta sessão do processo movidos pelos músicos Anjos, Nélson e Sérgio Rosado, contra a humorista Joana Marques.

Ao Palácio da Justiça, em Lisboa, já chegou o músico Tatanka, vocalista dos The Black Mamba. O músico foi chamado a tribunal pela defesa dos Anjos, sendo convidado a testemunhar contra Joana Marques.

"Não me quero meter nem de um lado, nem do outro. Os Anjos estão no seu direito. Se sentiram-se efetivamente prejudicados e se têm provas, se calhar, estão no seu direito. Não sei, não me cabe a mim julgar", disse Tatanka ao falar as jornalistas na chegada ao tribunal, tal como é possível ouvir numa transmissão em direto da CNN Portugal.

Um dos jornalistas presente no local questionou o cantor sobre o pedido da defesa dos Anjos, que apelou a que fosse ordenado, se necessário, um mandado de comparência para que Tatanka fosse acompanhado pela polícia para ir a tribunal. O pedido não foi validado pelo tribunal e o vocalista dos The Black Mamba compareceu nesta quarta sessão "de livre vontade".

"Eu adorava. Fiquei à espera que a polícia me fosse buscar, mas não foi. Então, tive de vir pelo meu próprio pé", disse ao brincar com a situação.

"Cá estou obviamente de livre e espontânea vontade. Com toda a vontade de poder ajudar, sendo que tenho a perfeita consciência de que não posso ajudar muito", referiu, por fim.

Recorde-se que os Anjos referiram publicamente considerar essencial o testemunho de Tatanka uma vez que "o conhecem há muitos anos". Tatanka, por seu turno, também é conhecido de Joana Marques e chegou a referir que não se sentia confortável em ter de testemunhar neste processo.

Joana Marques também já chegou ao tribunal

Também Joana Marques já chegou ao tribunal na manhã desta sexta-feira. A humorista vai quebrar o silêncio e testemunhar pela primeira vez no processo, sendo que terá sido a própria a pedir para ser ouvida.

De acordo com a SIC Notícias, os Anjos também já chegaram ao Palácio da Justiça.

Além de Tatanka, já foram ouvidos nestes processo outras figuras públicas. Ricardo Araújo Pereira e Fernando Alvim, por exemplo, testemunharam em defesa de Joana Marques.

Recorde-se que os músicos Anjos resolveram processar Joana Marques devido a uma piada feita pela humorista em que os dois foram visados. Joana Marques partilhou nas suas redes sociais um vídeo no qual fazia uma piada com a atuação dos cantores no Grande Prémio de Portugal de MotoGP, em Portimão, na qual cantaram o hino nacional.

Nélson e Sérgio Rosado sentiram-se lesados pelas repercussões da piada e decidiram avançar para tribunal exigindo uma indemnização de um milhão de euros pelos alegados danos que sofreram.