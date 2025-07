Continua a decorrer o julgamento do caso dos Anjos contra Joana Marques e hoje, dia 11 de julho, na quarta sessão, a humorista falou em tribunal e afirmou que o seu único objetivo era "fazer rir". Tatanka foi convidado a testemunhar e disse: "Não me quero meter nem de um lado, nem do outro."

Decorreu esta sexta-feira, dia 11 de julho, a quarta sessão do julgamento do caso da dupla Anjos contra Joana Marques. A humorista foi ouvida em tribunal, tendo afirmado que não queria "instigar ódio", mostrando-se também empática com os cantores por estes terem recebido mensagens de ódio. Joana Marques frisou que o seu único objetivo com o vídeo que publicou no Instagram dos Anjos a cantar o hino nacional - numa montagem com excertos de reações do programa 'Ídolos' - foi apenas para "fazer rir". E referiu que as partes escolhidas da atuação da dupla numa prova do MotoGP em Portimão (em abril de 2022) foram as que, "de um ponto de vista cómico", considerou "mais engraçadas". "Quando fiz os meus cortes, foi única e exclusivamente à procura dos momentos mais cómicos", disse, justificando também que a referida atuação dos cantores (que terá sido afetada com problemas técnicos) já estava disponível na Internet.

O vocalista dos The Black Mamba, Tatanka, compareceu ao tribunal esta sexta-feira, dia 11 de julho, tendo sido convidado a testemunhar contra Joana Marques.

Apesar de não querer envolver-se no processo, o artista foi chamado pela defesa dos Anjos, que apelou a que fosse ordenado, se necessário, um mandado de comparência para que Tatanka fosse acompanhado pela polícia para ir a tribunal. Tal pedido não foi validado e o artista acabou por marcar presença na quarta sessão do julgamento "de livre vontade".

"Não me quero meter nem de um lado, nem do outro. Os Anjos estão no seu direito. Se sentiram-se efetivamente prejudicados e se têm provas, se calhar, estão no seu direito. Não sei, não me cabe a mim julgar", partilhou Tatanka com os jornalistas na chegada ao tribunal.

O cantor diz ter ido de "livre e espontânea vontade", mas com a "perfeita consciência de que não posso ajudar muito" neste caso.

De referir que Tatanka foi chamado por também aparecer no vídeo partilhado por Joana Marques como jurado dos 'Ídolos'.