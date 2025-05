Joana Marques está sempre em cima do acontecimento. Esta quinta-feira, 1 de maio, Luís Montenegro esteve no evento São Bento em Família, nos jardins do Palácio de São Bento, onde Tony Carreira esteve a atuar.

O primeiro-ministro subiu ao palco e, em conjunto com o artista, cantou a música 'Sonhos de Menino'.

O momento rapidamente se espalhou pelas redes sociais, não escapando à humorista que o partilhou na sua página de Instagram, fazendo alusão à piada que usou com uma atuação dos Anjos e que a levou a ser processada.

"Volto a perguntar: Foi para isto que se fez o 25 de abril?", escreveu Joana Marques.



