Tony Carreira cantou nos jardins do Palácio de São Bento numa iniciativa do 25 de Abril que foi adiada para o 1.º de Maio devido ao luto pelo Papa Francisco.

A atuação contou com a presença do primeiro-ministro Luís Montenegro, que acabou por ser um dos protagonistas quando Tony cantou 'Sonhos de Menino'.

Entretanto, através das stories da sua página de Instagram, o artista reagiu ao concerto.

"No dia em que o Palácio de São Bento abriu as portas a todos para celebrar o 25 de Abril, tive a honra de fazer parte de um programa especial que contou com os Pauliteiros de Miranda e o Grupo de Cante de Portalegre. Foi uma estreia para mim e uma enorme alegria poder celebrar a liberdade e a democracia com tantas famílias presentes", disse.

© Instagram_/tonycarreiraoficial

