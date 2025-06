Um dos assuntos que está na ordem do dia é o julgamento dos Anjos contra a comediante Joana Marques. Esta semana, mais precisamente na terça e quarta-feira (dias 17 e 18 de junho) aconteceram as duas primeiras sessões em tribunal, nas quais a dupla musical - assim como as respetivas testemunhas - prestaram depoimento.

O tema foi comentado por Cristina Ferreira no programa 'Dois às 10' desta quinta-feira, dia 19 de junho, no âmbito do espaço 'Conversas de Café'.

Não ficando indiferente, Cristina deu a sua opinião sobre o caso.

"Acho que a Joana tem todo o direito [de brincar], como já brincou comigo 544 vezes e com toda a gente.

Eu, se fosse a Joana, a partir do momento em que alguém chegasse ao pé de mim e dissesse assim: 'olha, o que tu fizeste em relação a mim está a prejudicar-me e, portanto, eu gostava que tu tirasses' eu retirava. Eu... Ela tem todo o direito de não retirar, está feito, está na net, o que ela quiser…

Eu, se fosse humorista, eu, se alguém chegasse ao pé de mim e dissesse: 'o que tu disseste de mim provocou-me isto, isto e isto, retirou-me isto, isto e isto, não te importas de retirar?' Eu faria isso, porque acho que a partir do momento em que o meu humor feriu o outro, eu sentir-me-ia mal, mas isso sou eu. Agora, que ela tem todo o direito de dizer o que quer que seja… Vamos ver o que o tribunal diz, se eles têm ou não razão. É muito difícil de gerir"

Entretanto, acrescentou: "Quantas vezes é que já me chamaram esganiçada e eu tenho de usar a voz para o meu trabalho. Podia também me ter sentido melindrada e dizer 'olha, não tive vários trabalhos pelo facto de dizerem que eu sou uma esganiçada, saloia, isto e aquilo'".

"Quando ofende e massacra o outro, acho que não deve ser feito", realçou, enquanto falava dos limites do humor. Ainda assim, observou, na sua perspetiva será difícil que o tribunal venha a dar razão aos irmãos Rosado.

Por fim, reiterou. "Acho que a Joana deve continuar o seu trabalho como o faz, acho que os Anjos têm os anos de carreira que têm por algum motivo, mesmo que aquilo lhes tenha corrido mal, seja por motivos técnicos, seja por que for, o que é certo é que são dois fantásticos artistas que também merecem continuar o seu trabalho".

Quando será a próxima sessão do julgamento?

Importa notar que a próxima sessão do julgamento está marcada para o dia 30 de junho. As próximas testemunhas, conforme avança o Observador, serão Ricardo Araújo Pereira e Fernando Alvim.

Em causa está uma montagem divulgada pela comediante na sua página de Instagram de um vídeo dos Anjos a cantarem o hino nacional numa prova do MotoGP em Portimão em 2022 - momento que teve problemas técnicos - com excertos do programa onde era jurada, 'Ídolos', intercalando 'caretas' dos jurados com a atuação dos artistas.

A dupla pede uma indemnização de um milhão e 118 mil euros, alegando que perderam inúmeros trabalhos após a polémica.

