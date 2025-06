Manuel Luís Goucha partilhou uma fotografia de Joana Marques na sua página de Instagram destacando o quanto gostava da humorista e do seu talento, dias depois do início do seu julgamento contra os Anjos.

Manuel Luís Goucha nunca escondeu a enorme admiração que tem por Joana Marques e pelo seu trabalho enquanto comediante na rubrica da Renascença 'Extremamente Desagradável' (na qual chegou a ser visado diversas vezes). A propósito do julgamento da comediante frente aos Anjos, que se iniciou esta semana - tendo já havido duas sessões - o apresentador, de 70 anos, fez uma partilha na sua página de Instagram esta quinta-feira, dia 19 de junho, que acabou por dividir opiniões entre os seus seguidores. Publicando uma fotografia de Joana Marques, o reconhecido comunicador mostrou-lhe o seu apoio: "Como gosto da Joana Marques e do seu talento!" "Já somos dois!", comentou Adriano Silva Martins, apresentador do 'V+Fama' e comentador social. "Eu já fui uma das 'vítimas' e adorei! É tão bom quando sabemos rir-nos de nós próprios!", realçou João Francisco Pereira. Ora, se por um lado houve quem concordasse com esta posição, por outro surgiu quem criticasse o tipo de humor da também radialista. "Não posso dizer o mesmo. Gosto de humor inteligente, não fácil e ofensivo. Ponham os olhos no mestre Herman José, e até no César Mourão, humoristas de qualidade. Não precisam de ofensa barata para serem bons", argumentou uma seguidora. "Detesto pessoas que fazem piadas a humilhar denegrir os outros. Ela devia ter retirado o vídeo e pedir desculpa, liberdade de expressão tem limites", defendeu mais uma. A posição de Cristina Ferreira sobre o (polémico) julgamento O julgamento foi comentado por Cristina Ferreira no programa 'Dois às 10' desta quinta-feira, dia 19 de junho. Ao contrário de Goucha, a apresentadora mostrou-se mais cautelosa em relação ao assunto. "Eu, se fosse humorista, eu, se alguém chegasse ao pé de mim e dissesse: 'o que tu disseste de mim provocou-me isto, isto e isto, retirou-me isto, isto e isto, não te importas de retirar?' Eu faria isso, porque acho que a partir do momento em que o meu humor feriu o outro, eu sentir-me-ia mal, mas isso sou eu. Agora, que ela tem todo o direito de dizer o que quer que seja… Vamos ver o que o tribunal diz, se eles têm ou não razão. É muito difícil de gerir", defendeu. "Quando ofende e massacra o outro, acho que não deve ser feito", realçou ainda. Pipoca Mais Doce ironiza com a situação Ana Garcia Martins, por seu turno, revelou-se incrédula com algumas das declarações de Sérgio e Nelson Rosado em tribunal. Num tom de ironia que lhe é tão característico, a influenciadora digital afirmou no Instagram: "Só gostava de saber quem é o advogado dos Anjos que permite, que os instruiu, não é, que esteve anos a preparar este processo, para depois deixar que eles cheguem a tribunal e digam estas coisas e outras que têm dito. Só estou a perguntar, porque às vezes também tenho problemas deste género, processos e coisas e assim já sei quem não contratar. A sério, cada vez que alguém solta uma frase destas eu penso 'não, isto é daqueles memes', eles não disseram mesmo isto. Disseram, eles disseram…".

Julgamento continuará no dia 30 de junho

A terceira sessão do julgamento está marcada para o dia 30 de junho. As próximas testemunhas, conforme avança o Observador, serão Ricardo Araújo Pereira e Fernando Alvim.

Em causa, recorde-se, está um vídeo divulgado pela comediante na sua página de Instagram dos Anjos a cantarem o hino nacional numa prova do MotoGP em Portimão em 2022 - momento que teve problemas técnicos - misturado com excertos do programa onde era jurada, 'Ídolos'.

A dupla musical pede uma indemnização de um milhão e 118 mil euros, alegando que perderam inúmeros trabalhos após a polémica.

