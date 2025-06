A apresentadora Bárbara Guimarães fez uma publicação no Instagram onde expressa o seu apoio à humorista, isto perante o julgamento que envolve os Anjos (os irmãos Sérgio e Nelson Rosado).

Bárbara Guimarães foi a mais recente cara conhecida a manifestar-se sobre o julgamento entre Joana Marques e os Anjos (os irmãos Sérgio e Nelson Rosado). A apresentadora mostrou o seu apoio público à humorista através de uma publicação que fez na sua página de Instagram, este sábado, dia 21 de junho. Ao publicar duas imagens em que aparece na companhia de Joana Marques, Bárbara Guimarães escreveu: "Que a maldade não toque a tua genialidade e a paz regresse rápido. Beijos nossos." Já foram várias as caras conhecidas que comentaram publicamente o caso mediático, entre elas Filomena Cautela, que também apoiou Joana Marques, mas realçando um outro assunto paralelo ao que está a acontecer um tribunal. "É compreensível que as pessoas queiram falar sobre o assunto. É caricato, é curioso e envolve celebridades... Percebo, até porque não há assuntos verdadeiramente importantes para se escrutinar neste país. Agora a onda de ódio, de bullying absolutamente asqueroso que tem andado a escorrer pelas redes sociais e por tudo quanto é lado em relação às duas partes, o que é muito desproporcional. Eu já vi ameaças feitas à família dos Anjos, é avassalador", destacou.

Também Bruno Nogueira deixou o seu comentário no Instagram, frisando, sobretudo, que "aquilo de que se deveria estar a falar por estes dias não era dos limites do humor, mas sim dos limites do sentido de humor".

"O papel do humor não é obedecer à sensibilidade nem à expectativa de quem o ouve. Diria até que esses são os arqui-inimigos do próprio humor. Rimos sempre à conta de alguma coisa ou de alguém, e isso deixa sempre nódoas negras pelo caminho. A falta de sentido de humor, por outro lado, pode destruir tudo à volta", refletiu.