O apresentador brasileiro Rodrigo Faro teve um gesto que a sua funcionária Ana jamais irá esquecer. O artista, juntamente com a mulher, a ex-modelo Vera Viel, ofereceram um apartamento à pessoa que trabalha com eles há mais de 15 anos.

O momento foi partilhado nas redes sociais onde é possível ver o momento em que a senhora entra na nova habitação pela primeira vez. Ana não contêm a emoção e chora abraçada a Rodrigo Faro e à mulher.

"É um sonho muito grande. Muitas coisas boas já aconteceram na minha vida desde que eu estou com eles. Estou muito grata", revela Ana em lágrimas.

"E o sonho realizou-se… A nossa amada Ana, que já faz parte da família há mais de 15 anos, recebeu a chave do seu apartamento! Obrigado Senhor por me permitir abençoar a vida da Ana, essa pessoa tão especial para a nossa família!!", escreveu o comunicador na legenda da partilha.

A história já tinha sido conhecida em dezembro do ano passado quando o humorista Rafael Cunha conversou com Ana que lhe tinha revelado: "Esse homem é maravilhoso, ele é um homem de Deus. Ele realizou o sonho da minha vida", explicou na altura.

Nos comentários da partilha são vários os fãs que enaltecem este gesto.

"Isto sim é um reconhecimento verdadeiramente a uma pessoa que por tantos anos se dedicou a cuidar da sua família"; "Atitude linda"; "Vocês são especiais…o bem sempre retorna" e ainda: "Fico tão feliz em ver essas atitudes, o coração chega a palpitar de felicidade, que Deus vos abençoe cada vez mais", é possivel ler.

Os últimos meses têm sido desafiantes na a vida de Rodrigo Faro e da mulher Vera Viel. A modelo foi diagnosticada com um sarcoma de partes moles, mais propriamente na coxa esquerda, um tipo raro de cancro, em setembro de 2024.