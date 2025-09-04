O apresentador brasileiro Rodrigo Faro teve um gesto que a sua funcionária Ana jamais irá esquecer. O artista, juntamente com a mulher, a ex-modelo Vera Viel, ofereceram um apartamento à pessoa que trabalha com eles há mais de 15 anos.
O momento foi partilhado nas redes sociais onde é possível ver o momento em que a senhora entra na nova habitação pela primeira vez. Ana não contêm a emoção e chora abraçada a Rodrigo Faro e à mulher.
"É um sonho muito grande. Muitas coisas boas já aconteceram na minha vida desde que eu estou com eles. Estou muito grata", revela Ana em lágrimas.
"E o sonho realizou-se… A nossa amada Ana, que já faz parte da família há mais de 15 anos, recebeu a chave do seu apartamento! Obrigado Senhor por me permitir abençoar a vida da Ana, essa pessoa tão especial para a nossa família!!", escreveu o comunicador na legenda da partilha.
A história já tinha sido conhecida em dezembro do ano passado quando o humorista Rafael Cunha conversou com Ana que lhe tinha revelado: "Esse homem é maravilhoso, ele é um homem de Deus. Ele realizou o sonho da minha vida", explicou na altura.
Nos comentários da partilha são vários os fãs que enaltecem este gesto.
"Isto sim é um reconhecimento verdadeiramente a uma pessoa que por tantos anos se dedicou a cuidar da sua família"; "Atitude linda"; "Vocês são especiais…o bem sempre retorna" e ainda: "Fico tão feliz em ver essas atitudes, o coração chega a palpitar de felicidade, que Deus vos abençoe cada vez mais", é possivel ler.
Os últimos meses têm sido desafiantes na a vida de Rodrigo Faro e da mulher Vera Viel. A modelo foi diagnosticada com um sarcoma de partes moles, mais propriamente na coxa esquerda, um tipo raro de cancro, em setembro de 2024.
Vera foi operada e, mais tarde, sujeita a radioterapia. Rodrigo, o seu marido, esteve sempre ao seu lado. Juntos há 28 anos e casados há 22, o casal tem três filhas em comum: Clara, Maria e Helena.
Numa entrevista ao ao 'Domingo Espetacular', o comunicador referiu como foi vivido o período em que descobriram o diagnóstico.
"Várias vezes eu pensei: 'A Vera não merecia isto'. Várias vezes perguntei-me por que não aconteceu comigo, mas com ela", afirmou.
"A Vera hoje está curada do cancro. O tumor foi retirado com margem de segurança de cinco milímetros, o que é bastante. A reconstrução das veias foi um sucesso absoluto. Tem que ser seguida, a grande preocupação é com uma possível trombose", esclareceu o apresentador.
Leia Também: Kina admite que não sabia quem era o pai do filho. "Porque fui forçada"
Comentários