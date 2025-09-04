Apaixonado por Portugal e dono de uma casa no nosso país, o ator do País de Gales reagiu ao descarrilamento do Elevador da Glória que fez 16 vítimas mortais. O artista declara-se "em choque" com esta tragédia.

Depois da tragédia que ocorreu na passada quarta-feira, 3 de setembro, em Lisboa, foram várias as figuras públicas que reagiram publicamente. E como a notícia do descarrilamento do Elevador da Glória chegou ao mundo inteiro, um famoso ator, que tem uma admiração pelo nosso país, recorreu às redes sociais para prestar condolências pelo sucedido. Luke Evans partilhou uma story no Instagram onde se mostrou chocado pelo acidente. "Estou em choque e sinto uma grande dor devido ao trágico acidente em Lisboa ontem. O meu coração está com todos os que foram afetados e com as famílias que estão a lidar com estas notícias terríveis. Lisboa é uma cidade linda e esta tragédia não combina com a cidade pacífica, acolhedora e segura que eu conheço", escreveu o artista de 46 anos. Story de Luke Evans © Intagram - Luke Evans O ator é um amante do nosso país, tendo já estado por cá inúmeras vezes. Esta paixão levou-o, inclusivamente, a comprar uma casa na capital.

Na sua mais recente visita, o artista teve a oportunidade de conhecer ainda Cascais e Évora, tal como fez questão de mostrar na sua página de Instagram.

Os detalhes da tragédia do descarrilamento do Elevador da Glória

Foi na passada quarta-feira, 3 de setembro, que o famoso Elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou. Esta tragédia tirou a vida a 16 pessoas e provocou 21 feridos.

A primeira vítima a ser identificada foi o guarda-freio André Marques, responsável por controlar a cabina do Elevador da Glória. A informação foi avançada nas redes sociais do Sindicato dos Trabalhadores de Transportes (SITRA), que endereçou as "mais profundas e sinceras condolências a todos os familiares, amigos e colegas" da vítima.

"O SITRA vem por este meio endereçar as mais profundas e sentidas condolências a todos os familiares, amigos e colegas do Guarda-Freio ao serviço da Empresa Carris André Jorge Gonçalves Marques, que veio a falecer durante o dia de hoje (03-09-2025), depois do trágico e fatídico acidente que ocorreu com o ascensor da Glória em Lisboa", pode ler-se no comunicado.

A segunda vítima a ser identificada foi Pedro Manuel Alves Trindade, que fez parte da direção da Federação Portuguesa de Voleibol e também exerceu funções de árbitro da modalidade. A confirmação da identidade chegou também através das redes sociais da instituição.

"A Federação Portuguesa de Voleibol está profundamente consternada com a tragédia, que vitimou um antigo membro da sua comunidade: Pedro Manuel Alves Trindade. Ex-árbitro da Associação de Voleibol de Lisboa, Pedro Trindade também exerceu funções de dirigente na mesma entidade", é possível ler.