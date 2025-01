O cabelo grisalho não é apenas diferente do resto do cabelo pela diferença de cor. Este também tem uma textura diferente, pois tende a ser mais grosso e mais áspero ao toque, pois é um cabelo menos elástico.

Os primeiros cabelos grisalhos geralmente começam a ser notados após os 30 anos, vhabitualmente pela incapacidade dos melanócitos, células responsáveis pela produção de pigmento no bulbo capilar, começarem a perder a sua capacidade de produção de melanina. Além da causa genética, a poluição ambiental, o stress, a deficiência de vitamina B12 ou doenças autoimunes como o vitiligo podem causar seu aparecimento prematuro.

Acrescentando a isto, em 2017, cientistas do Centro Integral de Cancro Harold C. Simmons da Universidade do Texas, EUA, durante pesquisas sobre neurofibromatose 1, uma doença na qual se formam tumores nervosos, descobriram inesperadamente que a proteína Krox20, que está envolvida no desenvolvimento dos nervos, também é ativada nas células da pele responsáveis ​​pelo crescimento e pigmentação do cabelo. Por enquanto, as informações foram extraídas de testes de laboratório em animais, sendo observado, num primeiro grupo geneticamente modificado (com exclusão da expressão do gene SCF – responsável pela produção de Krox20) para estudar neurofibromatose, que esses animais desenvolveram uma pelagem cinza prematuramente.

A partir daí, os investigadores realizaram outras experiências para verificar o motivo desse embranquecimento, concluindo que surgiu pela exclusão do gene SCF nas células precursoras do cabelo. Além disso, ao remover as células Krox20, os novos cabelos pararam de crescer, levando à calvície nas cobaias.

Os cuidados com o cabelo branco são semelhantes ao do cabelo normal. Portanto, manter hábitos saudáveis ​​é crucial para retardar os cabelos grisalhos.

Uma dieta pobre em gordura e rica em antioxidantes, não consumir álcool ou fumar, praticar exercício regularmente e reduzir o stress podem ajudar a retardar o aparecimento dos cabelos grisalhos.

Da mesma forma, tratamentos capilares como a mesoterapia capilar (MesoHAir) também são úteis. Com esta técnica, é administrado por via subcutânea uma preparação com vitaminas do complexo B, proteínas, sais minerais, fatores de crescimento estimulantes, fatores anti androgénicos e antioxidantes que reduzem o stress oxidativo do cabelo. Tudo isso consegue ajudar a retardar o envelhecimento folicular e a perda de melanina.

Se o indivíduo opta por pintar os cabelos brancos, devem ter o cuidado de utilizar tintas que não agridam o cabelo e o couro cabeludo. Nestes casos torna-se ainda mais relevante o tratamento nutritivo com Mesoterapia MesoHAir

Há quem diga que se arrancarmos um cabelo branco nascem mais dois, mas isto não é verdade, sendo um mito associado aos cabelos brancos. Outro mito muito comum é o de que o cabelo branco é mais forte e resistente e que quem o tem está mais protegido contra a calvície, algo que não é verdade.

A alopécia androgenética (calvície comum) é produzida por uma miniaturização gradual do folículo até ao seu desaparecimento total. Ou seja, não tem nada a ver com a perda de cor ou a produção de melanina. A queratina é responsável pelo crescimento do cabelo, que é pigmentado com melanina, que tem uma vida mais curta que a queratina. É por isso que os cabelos grisalhos geralmente aparecem antes da queda de cabelo, porque os cabelos brancos ainda se renovam e crescem normalmente. Dessa forma, se sofre de alopécia androgenética e tem cabelos grisalhos, acabará sofrendo também com a queda, e então o transplante capilar será a única solução definitiva.

Além das medidas referidas acima, há estudos que defendem que o Plasma Rico em Plaquetas pode ajudar a evitar a progressão no aparecimento de cabelos brancos e até a sua reversão. Mas tal só se verifica em menos de 30% dos pacientes, provando que o aparecimento de cabelos brancos é algo multifatorial e difícil de controlar.

Um artigo de Carlos Portinha, médico e diretor clínico do grupo Insparya.