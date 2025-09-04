Com um brinde às vindimas e à diversidade do país, a “Festa das Vindimas” reúne cinco produtores de vinho, em representação de outras tantas regiões vínicas: Ramos Pinto (Douro), Quinta de Lemos (Dão), Bacalhôa Vinhos (Bairrada), Vicentino (Alentejo) e Picowines (Açores).

O evento conta com cinco estações de prova, cada uma dedicada a uma região e ao seu produtor, acompanhadas de pratos sazonais criados pelo chef João Moreira e equipa do restaurante Erva. Cada vinho será harmonizado com uma proposta gastronómica inspirada na sua terra natal.

A equipa do restaurante Erva sublinha que “todos os vinhos apresentados são vendidos no local, e, alguns deles, com condições especiais. Alguns dos exemplos são Quinta de Lemos Dona Santana 2012, Quinta de Lemos Dona Santana branco e Quinta de Lemos Gégé rosé; Vicentino Sauvignon Blanc 2023, Vicentino Touriga Nacional 2020 e Vicentino Naked Pinot Noir 2024; Picowines Terras de Lava rosé, Picowines Terras de Lava tinto ou Picowines Rolla Pipa; Aliança Grande Reserva Pinot Noir, Aliança Bairrada Reserva Branco e Bacalhôa Baga Clássico; Duas Quintas Branco, Duas Quintas Tinto ou Ramos Pinto Ruby Port”.

A “Festa das Vindimas” no Erva decorre no dia 13 de setembro, entre as 12h00 e as 22h00, pelo valor de 49€ por pessoa. “Para este evento, basta aparecer ou reservar entrada através do email reservas@erva-restaurante.pt”, conclui a organização.