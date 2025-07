Além da indignação de Cristina Ferreira, Pedro Chagas Freitas também fez questão de partilhar a sua opinião sobre os comentários feito a Rute Cardoso.

A viúva de Diogo Jota escolheu um vestido branco para marcar presença no memorial que foi feito em memória do futebolista junto ao estádio do Liverpool, onde jogava, em Inglaterra. E terá sido alvo de várias críticas por o look ser "curto demais", "transparente" e "branco".

Perante o sucedido, o escritor Pedro Chagas Freitas usou as redes sociais para defender Rute Cardoso.

"A Rute acabou de perder o marido. O homem com quem partilhou uma vida deixou de respirar. Ela não. Ela ficou. A tentar descobrir como é que se respira agora, a tentar perceber como se diz às crianças que o pai morreu, que não vai voltar, que o abraço que pedem antes de dormir vai ter de ser inventado — ou substituído por silêncio", começou por escrever.

"Mesmo assim, há idiotas que se dão ao luxo de analisar o vestido que ela usou quando foi a Liverpool. Criticam, disparam julgamentos, sentenças morais, fazem conjecturas mirabolantes, estapafúrdias, miseráveis. Como se o sofrimento tivesse um dress code", acrescentou, visivelmente indignado com a situação.

"Isto não é um país; às vezes, é uma latrina. Um urinol moral: toda a gente alivia opiniões sobre a vida dos outros enquanto a própria apodrece em silêncio", disse.

"A Rute está no interior mais profundo do túnel. Não precisa que lhe apontem o dedo; precisa que lhe segurem a mão. Se não fores capaz disso, cala-te", pode ler-se, por fim, na mesma publicação de Pedro Chagas Freitas.

O tema esteve também em debate na rubrica 'Conversas de Café' do programa 'Dois às 10', da TVI, esta quinta-feira, dia 17 de julho, e Cristina Ferreira saiu em defesa de Rute Cardoso.

"A Rute foi assim e a coisa mais estúpida que aconteceu a partir daqui é a polémica com o vestido que a rapariga usa", disse a apresentadora da TVI, visivelmente revoltada.

Por sua vez, Cinha Jardim fez questão de partilhar: "E teve ela de vir explicar que era o vestido com o qual ele mais gostava de a ver."