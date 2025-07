Cristina Ferreira e os comentadores da rubrica 'Conversas de Café' do programa 'Dois às 10', da TVI, insurgiram-se esta quinta-feira, 17 de julho, contra as críticas feitas a Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota.

A mulher do futebolista português recebeu comentários negativos devido ao vestido que utilizou para visitar o memorial criado em Liverpool, junto ao estádio de Anfield, em Inglaterra, em homenagem a Diogo Jota.

Rute utilizou na ocasião um vestido branco rendado, que alegadamente terá sido alvo de críticas por ser "curto demais", "transparente" e "branco".

"A Rute foi assim e a coisa mais estúpida que aconteceu a partir daqui é a polémica com o vestido que a rapariga usa. Expliquem-me o que é que se passa na cabeça das pessoas para que isto aconteça?", começou por referir Cristina Ferreira.

"Estamos rodeados, cada vez mais, de estupidez, de ignorantes", lamentou o comentador Gonçalo Quinaz.

"Porque o vestido era transparente, porque o vestido era branco, porque o vestido era curto", continuou Cristina Ferreira, citando as críticas que se fizeram ouvir na imprensa em todo o mundo - "com grandes homens do futebol a comentarem o tema".

"E teve ela de vir explicar que era o vestido com o qual ele mais gostava de a ver", fez saber Cinha Jardim, dando conta de que Rute quis ao usar a peça precisamente para homenagear o marido.

"Como é que num momento destes estamos a reparar como é que a Rute está vestida, calçada... num momento tão doloroso", apontou ainda Gonçalo Quinaz.

"Coitada da miúda, ela ainda deve estar meia anestesiada com isto tudo e depois de certeza que lhe foram falar destas polémicas. Ainda ter de levar com isto", completou a apresentadora de 'Dois às 10'.

A emotiva frase da mulher de Diogo Jota em memorial

Rute Cardoso esteve em Liverpool, juntamente com os pais de Diogo Jota e outros familiares. Além de verem as mensagens e homenagens deixadas no local e dirigidas ao craque português, estes tiveram oportunidade de escrever algumas palavras.

Através de um vídeo que circula nas redes sociais, nomeadamente no TikTok, é possível ver imagens de Rute Cardoso no local e ainda a alegada mensagem que terá escrito ao seu grande amor. "Amo-te, para sempre… a tua branquinha.", pode ler-se na inscrição (que pode ver aqui).

Diogo Jota e Rute Cardoso namoravam desde os 15 anos de idade. Da relação de longa data nasceram três rebentos, tendo a mais nova filha do casal nascido em novembro do ano passado.

O casamento que oficializou este amor decorreu a 22 de junho, semanas antes da morte de Diogo Jota, e era lembrado pelo jogador de futebol como um dia memorável e inesquecível.

Diogo Jota, de 28 anos, e o irmão, André Silva, de 25, morreram ambos no dia 3 de julho na sequência de um trágico acidente de viação. Os dois irmãos sofreram um despiste que levou a que o automóvel acabasse por se incendiar perto do quilómetro 65 da A52, junto de Palacios de Sanabria, na zona de Zamora, em Espanha.

