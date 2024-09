Após ter atuado com os Coldplay no festival iHeartRadio no sábado, 21 de setembro, Chris Martin fez um espetáculo inusitado num bar de karaoke, em Las Vegas.

Com um fato um número acima, uma peruca desgrenhada e uns óculos de massa, Martin destacou-se ao aparecer no Dino’s Lounge Bar vestido a rigor.

A música escolhida pelo artista foi ‘All My Love’, um dos temas novos dos Coldplay.

Veja o momento no vídeo abaixo.

Siga o link

Leia Também: Dakota Johnson e Chris Martin separados? Atriz sozinha e sem anel em gala