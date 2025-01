Chris Martin e Dakota Johnson foram vistos em Mumbai, na Índia. De recordar que o cantor está em digressão com os Coldplay pela Ásia.

Nas imagens que foram divulgadas pelo The Sun, a atriz pode ser vista com uma roupa tradicional e um lenço na cabeça. Já o cantor aparece com uma camisa.

O The Sun relata ainda que o casal parecia animado ao ser recebido por várias pessoas no local.

Estas novas imagens surgem meses depois de se ter especulado que o casal estaria separado.

