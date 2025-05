Dakota Johnson e Chris Martin desfrutaram de um passeio a dois antes de a atriz ir sozinha ao Festival de Cinema de Cannes.

O casal foi fotografado em Malibu, na Califórnia, na passada sexta-feira, dia 16 de maio, enquanto aproveitavam o dia de sol.

A atriz, de 35 anos, e o vocalista dos Coldplay, de 48, estavam com looks casuais. Dakota Johnson usava duas tranças no cabelo, leggings escuras até aos tornozelos, um top branco e sandálias em tons de castanho. O visual ficou completo com uns óculos escuros.

Por sua vez, Chris Martin estava com um boné preto, calções azuis e uma t-shirt cinzenta. As imagens do casal não tardaram a chegar à imprensa internacional, e também foram parar às redes sociais.

