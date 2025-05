Dakota Johnson foi uma das atrizes mais elegantes a desfilar pela passadeira vermelha de Cannes.

A atriz marcou presença na estreia do filme 'Highest 2 Lowest', que aconteceu na passada segunda-feira, e usou um vestido que não passou despercebido. A peça é composta por franjas, que aparecem em várias camadas, cor de rosa claro, com lantejoulas e sem alças.

Para completar o look, a atriz usou o cabelo solto, com franja, e uns brincos de diamantes com formato de pétalas.

Veja as imagens na galeria.