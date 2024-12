Chris Martin considera que Dakota Johnson é uma das suas melhores amigas, e não tem problema em dizê-lo em público.

O vocalista dos Coldplay, de 47 anos, esteve à conversa com a Rolling Stone e partilhou a 'lista' de "melhores amigos".

"Phil [Harvey], Dakota, Jonny [Buckland], Will [Champion] e Guy [Berryman]", disse, nomeando a atriz, os colegas da banda e o empresário. "E os meus filhos", acrescentou, referindo-se a Apple, de 20 anos, e Moses, de 18, que são fruto do casamento terminado com Gwyneth Paltrow.

