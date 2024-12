Chris Martin e Gwyneth Paltrow são uns pais orgulhosos. A filha mais velha do ex-casal, Apple, destacou-se no Le Bal des Debutántes, um dos eventos mais glamourosos de Paris que reúne jovens entre os 17 e os 20 anos.

Escolhida como uma das joias da temporada, Apple juntou-se a um grupo de jovens mulheres neste baile exclusivo, somente para convidados, que celebra o talento, a realização pessoal e a filantropia.

De acordo com a Vogue, o vestido da filha de Martin demorou 750 horas a ser feito e tratou-se de uma criação de Alessandro Michele, da Valentino.

Apple usou um vestido cai cai, feito em chiffon de seda plissado, num tom azul celeste e adornado com um laço preto na cintura.

Além disso, a filha de Chris e Gwyneth foi acompanhada pelo Conde Leo Henckel von Donnersmarck, da família nobre austro-húngara da Casa de Henckel von Donnersmarck.

O momento mais emocionante da noite foi a dança entre pai e filha - a primeira valsa do baile. Ora veja o vídeo.

Esta foi a 30.ª edição do evento, no qual participaram 19 jovens. Note-se que a tradição dos bailes de debutantes começou no século XVIII, na corte britânica, com o primeiro baile oferecido pelo rei Jorge III em honra da mulher, a rainha Carlota.

