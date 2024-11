Chris Martin foi filmado a beijar o asfalto antes de entrar num avião em Sydney, na Austrália, esta segunda-feira, 11 de novembro.

O estranho ritual será, também, repetido depois de aterrar, tendo em conta que, no ano passado, o vocalista dos Coldplay foi visto a fazer o mesmo depois de aterrar na Malásia.

Apesar de nunca ter explicado a razão por detrás deste seu hábito, o 'Daily Mail' assegura que o músico britânico terá começado a beijar o chão depois de um susto que apanhou enquanto sobrevoava o Deserto do Saara em 2005, a caminho do Gana. Ao que se apurou, o avião em que seguia viu-se no meio de uma tempestade de areia.

Em entrevista ao jornal 'The Sun', na altura, o vocalista dos Coldplay descreveu o momento como "aterrador".

"Não conseguia ver o solo e o piloto também não. Descobri que estávamos a 200 metros do chão. O avião descaiu violentamente para a direita e depois para a esquerda. Estava a ser sacudido por todo o lado, mas o piloto conseguiu aguentar e aterrou. Estava convencido de que não ia conseguir. Pensei 'a minha filha vai ter de arranjar um padrasto'".

