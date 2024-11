Chris Martin, dos Coldplay, caiu durante o concerto que a banda realizava na Austrália, na noite de domingo, dia 3 de novembro, no Etihad Stadium.

Num vídeo que foi partilhado no X (antigo Twitter), o cantor aparece a andar para trás no palco enquanto fala com a multidão e, sem se aperceber, cai num 'alçapão' aberto, onde estava um membro da equipa técnica que o ajudou a levantar-se e fez com que a queda não fosse tão 'grande'.

Antes de agradecer a membro da equipa pela ajuda, Chris Martin destacou: "Isto não foi planeado". "Quase que foi um momento de YouTube", acrescentou. Veja tudo no vídeo que está na publicação abaixo: