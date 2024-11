Em 28 anos, nunca tinha acontecido! Esta quarta-feira, 30 de outubro, os Coldplay atuaram pela primeira vez sem o baixista Guy Berryman, que se viu forçado a ficar no hotel, devido a uma indisposição.

Perante o imprevisto, a banda britânica teve de recrutar o coprodutor e engenheiro, Bill Rahko, para subir ao palco durante o espetáculo que teve lugar em Melbourne, na Austrália.

Segundo a banda, o baixista de 46 anos, terá passado a "a noite a vomitar".

"Tenho de dizer, muito obrigado por terem vindo ao nosso concerto hoje. É uma pena, mas esperámos até ao último minuto para vos dizer que o nosso belo baixista Guy está muito, muito doente", explicou Chris Martin em palco.

"Se repararem em alguns erros e alguns problemas, é porque não temos o nosso baixista. Só tivemos cerca de uma hora para resolver isto. E conseguimos resolvê-lo", rematou. "Temos aqui um estranho, um amigo a tocar baixo, ou apenas a parecer que está a tocar baixo. Portanto vão ouvir o Guy, mas não o vão ver, porque ele está a vomitar".

Já depois do concerto, a banda fez um pequeno comunicado na sua página de Instagram: "Esta noite foi a primeira vez na história da banda que tocámos um espetáculo sem os quatro membros no palco. O Guy ficou inesperadamente doente pouco antes do espetáculo. Obrigado por nos apoiarem".

