Gwyneth Paltrow construiu uma "amizade próxima" com Dakota Johnson enquanto a atriz esteve numa relação com Chris Martin, e não quer perder esses laços.

Agora que a atriz e o vocalista dos Coldplay estão separados, Gwyneth Paltrow "pretende manter a amizade" com Dakota, como contou uma fonte à People. Isto porque, diz, "tornaram-se próximas ao longo dos anos e Gwyneth considera que Dakota faz parte da família".

"Há um respeito mútuo, genuíno, entre a Gwyneth e a Dakota, e elas têm muito em comum", diz a fonte. "Ambas cresceram sob os holofotes, estão no ramo há anos e identificam-se mesmo com as experiências uma da outra", acrescentou.

Foi esta semana que a People confirmou que Dakota Johnson e Chris Martin terminaram a relação, que começou em 2017. O cantor, recorde-se também, esteve casado com Gwyneth Paltrow entre 2003 e 2014, e juntos são pais de Apple, de 21 anos, e Moses, de 19.

