Os participantes de 'Big Brother Verão' foram convidados a abrir o coração e falar sobre 'o outro lado da fama'. O momento levou a desabafos profundos, nomeadamente de concorrentes como Manuel Melo e Fábio Paim.

Manuel Melo lembrou o vício em álcool

"Já estou nisto há 20 anos. Todos nós que estamos aqui fomos para a cama a querer ser alguém e nunca mais desistimos até acontecer. Queremos continuar a ser, trabalhamos muito para isso. Eu estava a tirar os meus cursos todos quando entro num programa destes, na 'Academia de Estrelas'", começou por recordar.

Manuel Melo não venceu a 'Academia de Estrelas', mas o programa deu-lhe notoriedade e uma proposta que viria a mudar a sua vida. A TVI chamou-o para fazer uma personagem cómica ao lado de Ruy de Carvalho na novela 'Saber Amar'. A trama trouxe-lhe o concretizar dos sonhos, mas ao chegar ao fim tornou-se o início do pesadelo.

"Passo por um período bastante negro. O mais negro até agora. Por volta dos 28/29 anos", recordou, explicando que se deixou levar pela ausência de projetos e pela solidão.

"Fui a sítios muito escuros, a minha cabeça não aguentou, rebentou, e andei ali um ano, que foi o pior da minha vida, a tentar perceber se descarrilava num termo de psiquiatria que eu detesto dizer ou voltava para trás. Tive a sorte de voltar para trás."

Passados 15 anos deste período delicado de depressão e adição, Manuel Melo, de 44 anos, assume ter mudado a sua postura em relação à vida.

"Cá estou, 15 anos depois continuo em recuperação. Tenho uma postura diferente da tua [disse dirigindo-se Fábio Paim]. Não bebo álcool, não me podem por álcool [à frente]. É a pior coisa que me podem fazer. Põem em risco a minha saúde, põem em risco a saúde do meu filho. E isso eu não admito", referiu o artista, pai de Martim, de seis anos.

O ator, cantor e apresentador diz ter aprendido a viver em paz com a solidão e com os períodos em que não tem projetos na área do entretenimento, mas lamenta "a culpa" que fica para sempre.

"A culpa que fica é sempre aquilo que os que gostam de nós passaram", apontou, completando o seu testemunho com a frase: "o outro lado da fama é o preço que temos de carregar pelos nossos sonhos de criança".

Fábio Paim em lágrimas

Fábio Paim não conseguiu conter as lágrimas ao partilhar o seu testemunho sobre os efeitos da fama. O antigo futebolista, que chegou a ser uma promessa do futebol, viu a sua carreira acabar cedo devido ao vício em álcool e drogas.

"Comecei nessa vida de fama aos oito anos, sem preparação nenhuma. A fama tanto pode ser boa, como pode ser má. [...] A fama é uma coisa para a qual não nasci preparado, para ser uma pessoa conhecida, para ser uma pessoa de quem toda a gente gosta", disse emocionado.

"Ao longo destes anos anos [a fama] não me trouxe tantas coisas boas, porque acho que me tornei um miúdo muito instável psicologicamente", continuou com as lágrimas a correrem-lhe o rosto.

"Sempre tive tudo, mas derivado ao que o futebol me conseguiu dar. E se estou aqui hoje é derivado a isso, mas acho que as pessoas não sabem que isso acaba. Muitos de vocês não vão entender porque é que eu faço isto ou aquilo... é um escape, é um escape que eu tenho", completou, referindo-se aos excessos relacionados com álcool e drogas que continuam a marcar a sua vida.

