Mafalda Diamond marcou presença esta quinta-feira, 10 de julho, no programa 'Dois às 10', da TVI, para numa entrevista conduzida por Cláudio Ramos falar publicamente sobre o momento da vida que atravessa.

A antiga concorrente de reality shows como 'Big Brother 2022' e 'O Dilema' passou recentemente por um período delicado depois de ter sido diagnosticada com alopecia.

"Descobri pouco antes de entrar no Dilema. Só que não é tão visível, há pessoas com isto num grau muito mais elevado que o meu. Quando descobri, graças a Deus, estava no início. A médica diagnosticou-me com inícios de alopecia, o que me deu tempo para recuperar e está a correr tudo bem", explicou.

"Quem olha para mim, logicamente, não diz que tinha", realçou a jovem, que no momento já não apresenta grandes falhas no cabelo.

A alopecia, de acordo com o site da clínica CUF, "é uma condição natural em que o cabelo gradualmente se torna mais fino com a idade", provocando a queda e falhas a nível capilar.

"Genético não é, não tenho ninguém na minha família com. Tenho alopecia androgenética, é assim o nome teórico, mas a médica disse que, em princípio, era da fase da vida, do stress", explicou Mafalda, que estava sujeita a maior tensão pelo facto de estar a terminar o curso de gestão - que já concluiu.

Por indicação médica, Mafalda iniciou de imediato um tratamento para potenciar o crescimento do cabelo. Porém, o processo acabou por revelar-se mais difícil que o esperado.

"O mau da alopecia é não vermos logo nos primeiros meses resultados e isso é angustiante. Vemos ainda mais cabelo a cair, não vemos resultados, tive de controlar-me muito para não ficar ainda mais ansiosa", admitiu.

A jovem, de 22 anos, assegura que a alopecia está agora "encaminhada" e que está a ponderar fazer um novo tratamento para "impulsionar o crescimento do cabelo".

O namoro com Diogo Marcelino

Foi aquando da participação em 'O Dilema', no verão do ano passado, que Mafalda Diamond se aproximou do atual namorado, Diogo Marcelino. A jovem do Porto e o empresário de Sesimbra já se conheciam e até já tinham estado juntos, mas foi o reality show da TVI que acendeu a paixão.

Fora do jogo mantiveram-se próximos e com calma e ponderação, "as coisas foram evoluindo naturalmente" até começarem a namorar.

Mafalda vive no Porto com os pais e Diogo em Sesimbra, mas nem a distância tem sido um impedimento para o amor. O antigo concorrente do 'Secret Story' tem passado algumas semanas no Porto e Mafalda em Sesimbra, sendo que atualmente é a jovem quem passa mais tempo "cá em baixo".

"Ainda não moro com ele", assegurou contudo, explicando que tem estado mais por Sesimbra devido ao facto de Diogo ter um bar na vila piscatória e precisar de aproveitar o verão para fazer o negócio render.

No que respeita à gestão da relação publicamente, Mafalda explica que os dois não escondem que namoram mas também não exibem o amor que os une de forma exagerada.

"O nosso não partilhar da relação, não estarmos aqui hoje os dois, não cria essa corrente de fãs que muitos casais costumam ter", enalteceu, dando conta de que sente o carinho dos fãs mas não de forma intrusiva.

