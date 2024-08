Depois de ter desistido do 'Dilema', Diogo Marcelino esteve à conversa com Cláudio Ramos e Cristina Ferreira.

Durante a entrevista no 'Dois às 10', da TVI, o ex-concorrente do 'Dilema' foi questionado sobre se namora com Mafalda Diamond ou se isso pode vir a acontecer.

"Não [namoro], não namoro com ninguém. Não tenciono namorar com ninguém", respondeu. "Eu sou livre, quero estar sozinho", acrescentou depois. Veja aqui esta parte da entrevista de Diogo Marcelino.

