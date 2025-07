Vale a pena refletir sobre um tema que impacta diretamente a nossa qualidade de vida, bem-estar e autoestima: a saúde oral. Os números mais recentes do Barómetro da Saúde Oral, da Ordem dos Médicos Dentistas, lançam um alerta que não podemos continuar a ignorar.

Os dados divulgados revelam que 65,7% dos inquiridos não tem a dentição completa; e apesar de 74,4% dos portugueses escovarem os dentes duas vezes por dia, este número baixou em relação ao ano anterior. Mais preocupante ainda é o aumento do número de pessoas que apenas procuram o médico dentista em caso de urgência, ignorando assim a importância das consultas preventivas. Outro dado alarmante é o aumento de mais 3,6 pontos percentuais na percentagem de portugueses que nunca marcaram uma consulta de prevenção ou check-up.

É importante ressalvar que a saúde oral desempenha um papel fundamental no nosso bem-estar e na qualidade de vida de cada um. Não podemos ver a saúde oral como um luxo, mas sim como uma necessidade essencial para prevenir outros problemas. Ora vejamos: infeções orais podem disseminar bactérias para outras partes do corpo, aumentando assim o risco de doenças cardíacas, derrames e outras complicações; dentes saudáveis garantem uma mastigação eficaz, ajudando na digestão dos alimentos; e, claro, um sorriso que nos agrade pode ajudar a aumentar a autoestima e a confiança.

O estudo revela também que, apesar de reconhecerem a importância das visitas ao médico dentista, muitos portugueses sentem dificuldade no acesso aos serviços. 87,1% da população considera que a medicina dentária deveria estar mais presente no Sistema Nacional de Saúde (SNS) e 85,9% defende que o Estado deveria apoiar financeiramente as consultas no setor privado. No entanto, apenas 2,5% dos inquiridos vai a uma consulta através do SNS ou cheque dentista, sendo que os restantes o fazem por via particular ou através do seu seguro de saúde.

Um maior investimento na prevenção pode evitar tratamentos mais dispendiosos e complicados no futuro. No dia de hoje, a mensagem que pretendo passar é simples e clara: é urgente valorizar e investir na saúde oral de todos os portugueses. Um país que sorri mais, é mais saudável. Tornar o país mais saudável, vai torná-lo um país mais sorridente também.

Continuemos a batalhar por mais investimento e literacia nesta área. Se cada um fizer a sua parte, teremos sorrisos saudáveis, uma maior confiança e, acima de tudo, melhor qualidade de vida.

Um artigo de Sofia Pinto Gameiro, Médica Dentista na Clínica Médis.