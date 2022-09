Numa altura em que mais de um milhão de portugueses não tem dentição, segundo o Barómetro da Saúde Oral de 2021, os implantes dentários surgem como a solução de maior proximidade aos dentes naturais. Contudo, e apesar de esta ser uma opção cada vez mais habitual, continuam a surgir algumas dúvidas nas consultas de avaliação em Medicina Dentária.

“A colocação de implantes dentários é um procedimento acessível que pode ter um papel muito importante não só na autoestima e saúde oral, pela reposição de estética e função mastigatória, mas também na qualidade de vida e saúde geral, por influenciar de forma direta a nutrição e, logo, todos os sistemas orgânicos”, afirma Bruno Queridinha, médico dentista na MALO CLINIC Porto.

Nesse sentido, o médico dentista explica algumas das dúvidas mais comuns acerca dos implantes dentários:

1. Colocar implantes dentários é doloroso? – O procedimento para colocação de implantes dentários é realizado com recurso a anestesia, por isso é indolor. É normal haver um desconforto após a cirurgia, para o qual são dadas instruções pós-operatórias e os recursos necessários, nomeadamente medicação: analgésicos, anti-inflamatórios e antibióticos.

2. Qualquer pessoa pode fazer implantes dentários? – O primeiro e mais relevante passo no começo de qualquer tratamento é um diagnóstico correto da condição oral do paciente e a elegibilidade para colocação de implantes dentários, ou seja, decidir se se trata de um caso que deve ou não fazê-los. Se sim, a avaliação médica, entre outros aspetos do planeamento, é outro passo importante antes da realização de qualquer procedimento cirúrgico. É indispensável a recolha da história médica, que vai gerar uma base de informação relevante e específica de cada paciente (a medicação que toma, as doenças de que padece, as alergias que tem), para que se possa, em segurança, realizar o procedimento de colocação de implantes. Com base nesses dois pressupostos é definido um plano de tratamento, sendo que é raro alguém que necessite de implantes dentários não o poder fazer.