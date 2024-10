"Com 16 anos já recebia muito dinheiro para a minha idade. O dinheiro era colocado na minha conta e eu fazia o que queria, ninguém tinha mão em mim", afirmou Fábio Paim num teaser que promove a entrevista que irá protagonizar esta sexta-feira, 11 de outubro, no programa 'Goucha'.

O antigo futebolista estará hoje à conversa com Manuel Luís Goucha sobre o seu percurso.

"Quando rescindi com o Sporting, nessa fase é que me deixei levar mesmo, beber, drogas, perder noites, tudo...", confessou, admitindo que chegou a jogar em países como a Rússia ou China apenas com o objetivo de "fazer algum dinheiro para sustentar os vícios".

Fábio Paim, que já esteve envolvido em diversos escândalos, tornou-se recentemente ator de filmes pornográficos, tema que certamente será abordado na sua conversa com Manuel Luís Goucha.

O programa 'Goucha', recorde-se, vai para o ar às 16h40, na TVI.

