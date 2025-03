O 'Alta Definição' deste sábado, 22 de março, será protagonizado por Bruno de Carvalho. Nas redes sociais, o apresentador do formato de entrevistas da TVI partilhou um excerto da conversa no qual o antigo presidente do Sporting lembra o momento em que foi detido na sequência do ataque a Alcochete.

"Fui visitado pela procuradora que me entra pela cela aos gritos - nem bom dia, nem boa tarde - 'cuidado, este homem vai-se matar!'. Foi assim, isto é surreal", lamenta.

Entretanto, Daniel questiona a Bruno se este, em algum momento, pensou em tirar a própria vida.

Ora veja:

Serviços telefónicos de apoio emocional em Portugal

SOS Voz Amiga (entre as 16 horas e as meia-noite) - 213 544 545 (número gratuito) - 912 802 669 - 963 524 660

Conversa Amiga (entre as 15 e as 22 horas) - 808 237 327 (número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20 horas e a uma da madrugada) - 239 484 020 - 915246060 - 969554545

Telefone da Esperança (entre as 20 e as 23 horas) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16 e as 23 horas) – 228 323 535

Todos estes contatos garantem anonimato tanto a quem liga como a quem atende. No SNS24 (808 24 24 24), o contacto é assumido por profissionais de saúde. Deve selecionar a opção 4 para o aconselhamento psicológico. O serviço está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.

