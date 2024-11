Mais uma celebridade a mostrar o seu apoio a Kamala Harris. Foi a vez de Cardi B marcar presença no comício da candidata às presidenciais dos EUA, que decorreu no Estado norte-americano de Wisconsin, na sexta-feira, 1 de novembro.

Cardi B foi também uma das artistas que atuou no concerto 'When We Vote We Win', na cidade de Milwaukee, no âmbito das eleições e da campanha de Kamala Harris.

Mas antes disso, a rapper fez um discurso apaixonado para o comício da vice-presidente.

"Assim como Kamala Harris, eu também fui uma 'underdog'", começou por dizer Cardi B. "Fui subestimada. O meu sucesso foi menosprezado e desacreditado. As mulheres têm de trabalhar 10 vezes mais, ter um desempenho 10 vezes melhor e, ainda assim, as pessoas questionam-nos como chegámos ao topo".

A vencedora de um Grammy também ressaltou que não planeava votar este ano, mas que mudou de ideias quando Harris entrou na corrida. Note-se que antes do presidente Joe Biden desistir em maio, Cardi B disse aos seus milhões de seguidores que não iria votar, criticando o governo de Biden por ajudar a "financiar duas guerras".

Mas parece que a rapper mudou de ideias. Ela elogiou o plano económico de Harris contra a especulação de preços e a sua proposta de assistência para a entrada de compradores de imóveis pela primeira vez. "[Harris] está a prometer muito... E eu acredito nela", confirmou Cardi B.

"[Harris] mudou a minha mentalidade por completo", prosseguiu. "Eu não tinha fé em nenhuma candidata, até que ela entrou na corrida e disse as coisas que eu queria ouvir. Coisas que eu quero ver a acontecer neste país. Eu acredito em cada palavra que sai da boca dela. É apaixonada, é compassiva, demonstra empatia e, acima de tudo, não está a delirar".

A determinada altura, Cardi B referiu-se ao ex-presidente Donald Trump como 'Donny Dump' e criticou a sua afirmação de que ele protegeria os direitos das mulheres. "Se a sua definição de proteção é garantir que as nossas filhas tenham menos direitos do que as suas mães, então eu não quero isso", ripostou.

Siga o link

O comício de sexta-feira foi um dos muitos que a campanha 'Harris-Walz' organizou nas últimas semanas. Kamala Harris tem recibo imenso apoio de artistas e oradores nos seus comícios, incluindo John Legend, Mumford & Sons, Beyoncé, Bruce Springsteen, Jennifer Lopez e muitos outros.

Leia Também: "Este também é o nosso país". Jennifer Lopez na campanha de Kamala Harris

Leia Também: "Conheci os heróis da democracia". John Legend continua a apelar ao voto