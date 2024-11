No dia 28 de outubro, segunda-feira, John Legend juntou-se a Bruce Springsteen e ao ex-presidente Barack Obama, e marcou presença no comício de Kamala Harris, que decorreu no Liacouras Center da Temple University, em Filadélfia.

Com o objetivo de continuar a mobilizar eleitores, o vencer de 12 Grammys partilhou esta quinta-feira, 31 de outubro, um carrossel de fotografias na sua página de Instagram.

No mesmo, pode ver-se o artista em vários momentos da campanha da vice-presidente; uma fotografia ao lado da mulher, Chrissy Teigen, na qual os dois 'vestem' a bandeira dos EUA, e ainda algumas imagens de Legend enquanto fala para o público de uma igreja.

"Diverti-me imenso em Filadélfia, ao lado de Kamala Harris, Tim Walz e do Senador Bob Casey. Conheci os heróis da democracia", começou por escrever na legenda da publicação.

"Das almas às sondagens, aos campus universitários, aos negócios locais, à procura de pessoas comprometidas em fazer a diferença. Quando digo 'heróis da democracia', falo de ti. A todos os que estão a bater às portas, a votar, a voluntariar-se, a ter conversas difíceis e a lembrar as pessoas do seu poder, obrigado".

"Vamos terminar em força, Filadélfia. Dia cinco de novembro: eu vou votar".

