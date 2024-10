A campanha de Kamala Harris tem estado repleta de estrelas. Depois de Beyoncé se ter apresentado no comício da candidata às presidenciais dos EUA no dia 27 de outubro, foi a vez dos cantores John Legend e Bruce Springsteen mostrarem o seu apoio.

O vencedor de 12 Grammys e graduado pela Universidade da Pensilvânia, John Legend, juntou-se a Bruce Springsteen e ao ex-presidente Barack Obama para o evento, que teve como objetivo mobilizar os eleitores da Pensilvânia antes da próxima eleição presidencial. O comício decorreu no Liacouras Center da Temple University, em Filadélfia, na noite de segunda-feira, 28 de outubro.

Legend estava na cidade desde domingo à noite, quando se encontrou com a atual vice-presidente durante o seu comício de campanha no Alan Horwitz 'Sixth Man' Center.

O cantor partilhou uma fotografia dos dois na sua página de Instagram e escreveu: "Lutando pelo nosso futuro, lutando pela nossa liberdade, em Filadélfia com a Sra. Vice-Presidente".

Legend, que se apresentou na Convenção Nacional Democrata em agosto, apoiou Harris para presidente desde início do ano. Numa entrevista à CBS Mornings, o cantor disse a Tony Dokoupil que a experiência política de Kamala Harris é uma das razões pelas quais ele a considera adequada para o cargo de presidente dos EUA.

"Ela é eminentemente qualificada para ser presidente. Tem os traços de carácter certos para ser uma grande presidente, o que significa que se importa com a vida das pessoas, quer que o governo trabalhe para as pessoas e melhore as suas vidas", explicou John Legend na referida entrevista.

O concerto das estrelas musicais serviram de abertura para a apresentação principal: a de Barack Obama.

