Aparentemente, Donald Trump queria que 50 Cent atuasse no seu comício de campanha... mas nenhum dinheiro do mundo pagou pela atuação.

O rapper apareceu no podcast 'The Breakfast Club' esta terça-feira, 29 de outubro, e revelou que Trump lhe terá oferecido cerca de três milhões de dólares para marcar presença no seu comício, que iria decorrer na cidade de Nova Iorque, no Madison Square Garden.

Durante a conversa, o DJ Envy perguntou a 50 Cent: "É verdade que Donald Trump te tentou dar dinheiro para o apoiares?". O rapper confirmou.

"Ele também queria que tu cantasses 'Many Men' na Convenção Nacional Republicana, não foi?", perguntou o outro apresentador do podcast, Charlamagne Tha God.

"Sim. Ele ofereceu-me três milhões", partilhou o rapper de 'In Da Club'. Charlamagne, incrédulo, perguntou se o pagamento seria para o comício no Madison Square Garden ou para a Convenção Nacional Republicana.

50 Cent respondeu que era, de facto, para o comício do MSG, mas que também lhe tinha sido feita uma oferta monetária para que ele participasse na Convenção Nacional Republicana. A qual ele recusou igualmente.

O rapper explicou o porquê de ter rejeitado as ofertas. "Tenho medo de política, sabem? Não gosto disso. E quando tu te envolves em política, já não importa o que tu sentes... vai haver sempre alguém que irá apaixonadamente discordar de ti".

Veja a entrevista completa a 50 Cent no vídeo abaixo.

