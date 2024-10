O ator norte-americano Mel Gibson anunciou que vai apoiar o candidato republicano, Donald Trump, nas eleições de 05 de novembro, porque a democrata Kamala Harris tem, na sua opinião, o Quociente de Inteligência (QI) "de uma cerca".

"Sei como será se a deixarmos entrar. E não é bom. Um historial miserável. Não há políticas sobre as quais falar. Ela tem o QI de uma cerca", disse, na sexta-feira, em declarações ao portal TMZ.

O ator principal e realizador de filmes como Braveheart (1995), que também protagonizou títulos como A Paixão de Cristo (2004) ou Apocalypto (2006), disse ainda a este site de notícias de pessoas e entretenimento que ficaria admirado se alguém ficasse surpreendido com a sua posição política.

"Vou dizer Trump. É um bom palpite?", questionou o jornalista, ao que o Gibson respondeu: "É um bom palpite".

O seu comentário sobre a vice-presidente replica a opinião do candidato republicano sobre Harris, ao afirmar, nos seus vários comícios, que é uma pessoa com um QI baixo ou chamar-lhe diretamente "estúpida".

Trump também já mostrou a sua admiração pelo artista no passado e, na sua rede social Truth Social, partilhou um meme com uma foto antiga do ator, juntamente com a frase "Eu a votar em Trump em 2016", à qual juntou "Eu a votar em Trump em 2024" com uma imagem de Gibson na sua personagem em 'Braveheart' e em atitude de batalha.

"Seja como for, Mel Gibson é FANTÁSTICO", escreveu o antigo presidente republicano.

Para além das suas opiniões políticas, Gibson, de 68 anos, esteve sob os holofotes no passado por comentários antissemitas e racistas e por ter sido detido em 2006 por conduzir sob o efeito do álcool.