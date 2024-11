Beyoncé vai atuar durante o intervalo do 'Christmas Gameday' da Liga de Futebol Americano (NFL) no dia 25 de dezembro. O anúncio foi revelado no dia 18 de novembro, segunda-feira.

E há mais! Vai poder assistir ao espetáculo em direto na plataforma de streaming, Netflix. Além da performance, o jogo entre os Houston Texas e os Baltimore Ravens também será transmitido.

Beyoncé poderá ter consigo em palco alguns artistas convidados, tais como Dolly Parton, Shaboozey, Miley Cyrus, Willie Jones e Linda Martell. Todos estes nomes participaram no seu álbum 'Cowboy Carter'.

Tanto a cantora como a Netflix já anunciaram a surpresa nas suas redes sociais.

Relembre-se que esta não é a primeira vez que Beyoncé atua no intervalo de um jogo de futebol americano. Em 2013, a artista participou no 'Halftime Show' da Super Bowl.

