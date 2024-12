Beyoncé foi a grande estrela do espetáculo do intervalo do jogo de Natal da NFL (a liga desportiva profissional de futebol americano dos Estados Unidos).

O momento decorreu no dia 25 de dezembro, no NRG Stadium, em Houston, Texas, cidade natal da artista e teve vários momentos 'épicos'.

Esta foi a primeira vez que atuou ao vivo as músicas do seu álbum mais recente, 'Cowboy Carter'.

A atuação contou com vários convidados, como Shaboozey, Post Malone, Tiera Kennedy, Tanner Adell, Brittney Spencer e Reyna Roberts. Outra das surpresas da noite foi Blue Ivy Carter, filha da cantora que, com apenas 12 anos, dançou ao lado da mãe.

Veja na galeria alguns dos momentos do espetáculo.

