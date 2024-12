Beyoncé e a filha participaram em 'Mufasa: O Rei Leão'. A cantora voltou a dar voz a Nala, enquanto Blue Ivy interpretou Kiara, a filha mais velha de Nala e Simba.

Apesar de Beyoncé e Jay-Z, alegadamente, "não se terem envolvido" na escolha da filha para o papel, houve uma condição para mãe e filha trabalharem juntas, noticia a Hello!.

"O que eu gostei muito foi que, elas não tinham muito trabalho para fazer em conjunto, mas iam trabalhar sempre no mesmo dia. Foi enternecedor ver a Beyoncé a ser mãe e a estar lá para apoiar a Blue Ivy. Foi maravilhoso", referiu o realizador do filme, Barry Jenkins, à referida publicação, na estreia de Londres, explicando que a cantora estava sempre no 'set' de rodagens com a filha.