As artistas interpretam duas personagens no novo filme do universo de 'Rei Leão'.

Beyoncé e a filha, Blue Ivy Carter, deslumbraram na passadeira vermelha da estreia de 'Mufasa: O Rei Leão'. O filme estreou na segunda-feira, 9 de dezembro, no Dolby Theatre, em Los Angeles (EUA). Mãe e filha optaram por looks a condizer. Beyoncé usou um vestido comprido, efeito bolha de espelhos, com um acentuado decote e aberto de lado. Já Blue Ivy levou um vestido estilo princesa, sem alças, também dourado. Beyoncé interpreta Nala no filme, enquanto Blue Ivy Carter dá voz a Kiara, filha de Nala e Simba. Mãe e filha foram acompanhadas por Jay-Z e Tina Knowles. Esta foi a primeira aparição pública após a acusação de violação do rapper. © Getty Images