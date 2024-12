Beyoncé é um ícone da música, mas também da moda, deslumbrando em todas as passadeiras vermelhas por onde passa. E, agora, parece que a filha mais velha, Blue Ivy Carter está a seguir os passos da mãe.

As duas destacaram-se na estreia de 'Mufasa: O Rei Leão', na segunda-feira, 9 de dezembro, no Dolby Theatre, em Los Angeles (EUA).

Porém, esta não é a primeira vez que surgem juntas numa estreia relacionada com 'Rei Leão'. Em 2019, mãe e filha marcaram presença na estreia do filme 'O Rei Leão' e, de ambas as vezes, foram a condizer.

Analisamos os looks dos dois anos na rubrica Look da Semana, do Fama ao Minuto.

Este ano, a cantora optou por um vestido dourado comprido, efeito bola de espelhos, com um acentuado decote e aberto de lado. Já Blue Ivy levou um vestido estilo princesa, sem alças, também dourado.

Recuando a 2019, ambas vestiram Alexander McQueen, com Beyoncé a optar por um vestido estilo fato, preto e prateado, com uma saia em tule. Já a filha, que tinha sete anos de idade na altura, levava um blazer preto com motivos prateados e uma saia da mesma cor com brilhantes.

Beyoncé interpreta Nala em 'Mufasa: O Rei Leão', enquanto Blue Ivy Carter dá voz a Kiara, filha de Nala e Simba.

Carregue na galeria para ver ao pormenor os outfits escolhidos por Beyoncé e Blue Ivy Carter nas duas estreias.

Leia Também: A hilariante reação de cantora brasileira ao conhecer Beyoncé