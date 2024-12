O filme 'Mufasa: O Rei Leão' estreou na segunda-feira, 9 de dezembro, no Dolby Theatre, em Los Angeles (EUA), e, a cantora brasileira Iza protagonizou um dos momentos mais hilariantes da passadeira vermelha.

A artista que dá voz a Nala, na versão brasileira do filme, conheceu Beyoncé, que interpreta a mesma personagem na versão original.

Um vídeo mostra Beyoncé a cumprimentar Iza, que, depois, olha para a câmara com ar estupefato e, aparentemente, diz "No way [Não é possível]".

Veja a reação hilariante da cantora brasileira na publicação que mostramos abaixo.

Leia Também: Os looks da passadeira vermelha na estreia de 'Mufasa: O Rei Leão'