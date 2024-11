Blue Ivy esteve com as amigas no concerto de Sabrina Carpenter.

Ela cresceu e promete tornar-se um ícone de estilo para a sua geração. Falamos de Blue Ivy, filha mais velha de Beyoncé e Jay-Z . Blue Ivy, de 12 anos, marcou presença esta segunda-feira, 18 de novembro, no concerto de Sabrina Carpenter em Inglewood, Califórnia. A filha de Beyoncé, que esteve no local acompanhada por amigas da mesma idade, foi fotografada pelos paparazzi. As imagens estão agora a correr as redes sociais e o estilo da jovem adolescente a ser muito elogiado pelos fãs. Minissaia plissada branca, corpete cinzento e botas texanas, igualmente em tons de branco, foram as escolhas de Blue Ivy, que mostrou estar muito atenta às tendências. Leia Também: Beyoncé vai atuar durante o intervalo do 'Christmas Gameday' da NFL