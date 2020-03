- Frutos da época, como uvas e ameixas podem ser prolongados no tempo, guardando-os em sacos herméticos no congelador.

- No caso do pão, conservando-o em saco de plástico, feche-o muito bem, extraindo o máximo possível de ar. O pão não secará tão depressa. Caso esteja seco, pode torrá-lo no forno e, depois, moê-lo para obter pão ralado.

- Ainda no caso do pão, pode fatiá-lo e congelá-lo. Depois, basta colocar uns segundos no micro ondas e obterá um pão quentinho na hora.

- Sobras de comida que não vão ser consumidas nos dias imediatos à confeção devem ser congeladas.

- Atente nos rótulos. Estes dão-lhe importantes informações sobre a conservação dos alimentos. Uma delas, o tempo de validade após a abertura da embalagem.

- O queijo se for guardado embrulhado em papel de alumínio durará mais tempo do que na própria embalagem.

- No caso dos queijos de bola poderá embrulhar o produto num pano embebido em água e vinagre e levá-lo ao frigorífico. O queijo vai manter saber e consistência. Também não ganhará bolor.