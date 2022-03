A polpa de abóbora dá-nos pratos incríveis como este “batido na taça” delicioso e repleto de valor nutritivo. A sugestão é da To Good To Go do e-book "REMIX - Receitas para reaproveitar alimentos".

Misturar a aveia para esta papa, na noite anterior, demora menos de um minuto, pelo que não tem de ser superorganizado. Também o pode fazer de manhã, deixando repousar cerca de 20 minutos.

Esta granola de amêndoa e chocolate é perfeita para o pequeno-almoço. Uma proposta de Alida Remtula do blogue "Alida's Food".

As bananas castanhas e com manchas são muitas vezes postas de lado - muitos de nós deitam-nas fora logo quando o seu potencial está prestes a revelar-se. Aproveitadas da forma certa, dão um prato delicioso, saudável e fácil de fazer. A sugestão é da To Good To Go.

São papas de aveia que se preparam na véspera. Passam a noite no frigorífico. Depois basta juntar sementes, frutos, o que a imaginação ditar.

Uma ótima opção para complementar o pequeno almoço ou o lanche